Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público ejecutaron 10 allanamientos y múltiples intervenciones, acciones conjuntas contra el microtráfico, donde incautaron drogas, armas y dinero en efectivo en San Cristóbal.
En un comunicado, la DNCD explicó que los equipos operativos de esa demarcación, coordinados por fiscales y apoyados por las secciones de Haina, Palenque y Nigua, tras realizar labores de inteligencia, intervinieron los barrios de Jeringa, Las Flores, La Metalúrgica, Hato Dama, la calle segunda y la principal, calle Central, Caminito de Mucha Agua, en Cambita Garabitos, entre otros sectores.
Como resultado de estas acciones, las autoridades sacaron de las calles, 2,124 gramos (4.6 libras) presumiblemente cocaína, 313 (0.69 libras) de marihuana y 24 porciones de de un material rocoso presuntamente crack, equivalente a 6.4 gramos, RD$ 8,595.00, seis celulares y una radio de comunicación.
Además se confiscaron dos pistolas calibre 9 milímetros, con sus cargadores y varias cápsulas, una escopeta calibre 12 con un cartucho, varias carteras tipo mariconeras, tijeras, fundas y otras evidencias, para el empaque de porciones de sustancias narcóticas.
Los detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas, por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas, mientras el Ministerio Público y la DNCD siguen intensificando sus labores conjuntas para atacar y erradicar el tráfico de estupefacientes.
