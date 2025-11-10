Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público ejecutaron 10 allanamientos y múltiples intervenciones, acciones conjuntas contra el microtráfico, donde incautaron drogas, armas y dinero en efectivo en San Cristóbal.

En un comunicado, la DNCD explicó que los equipos operativos de esa demarcación, coordinados por fiscales y apoyados por las secciones de Haina, Palenque y Nigua, tras realizar labores de inteligencia, intervinieron los barrios de Jeringa, Las Flores, La Metalúrgica, Hato Dama, la calle segunda y la principal, calle Central, Caminito de Mucha Agua, en Cambita Garabitos, entre otros sectores.

Como resultado de estas acciones, las autoridades sacaron de las calles, 2,124 gramos (4.6 libras) presumiblemente cocaína, 313 (0.69 libras) de marihuana y 24 porciones de de un material rocoso presuntamente crack, equivalente a 6.4 gramos, RD$ 8,595.00, seis celulares y una radio de comunicación.

Además se confiscaron dos pistolas calibre 9 milímetros, con sus cargadores y varias cápsulas, una escopeta calibre 12 con un cartucho, varias carteras tipo mariconeras, tijeras, fundas y otras evidencias, para el empaque de porciones de sustancias narcóticas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas, por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas, mientras el Ministerio Público y la DNCD siguen intensificando sus labores conjuntas para atacar y erradicar el tráfico de estupefacientes.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más