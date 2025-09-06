Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), en coordinación con el Ministerio Público, arrestaron en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) a un ciudadano lituano que intentaba salir del país con un paquete de cocaína escondido en su equipaje de mano.

La detención se produjo durante un operativo de inspección e interdicción conjunta en la terminal aeroportuaria. A través de una máquina de rayos X, las autoridades detectaron el paquete de cocaína con un peso de 1.02 kilogramos, según certificó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El hombre, de 47 años, fue interceptado momentos antes de abordar un vuelo con destino a Frankfurt, Alemania, y presuntamente habría sido utilizado como “mula” por redes de narcotráfico internacional.

Al momento de su arresto, se le ocuparon un celular, una cartera con documentos personales, tarjetas, dinero en efectivo y otras evidencias.

El Ministerio Público y la DNCD informaron que amplían las investigaciones para determinar si existen otros implicados en el caso, a fin de proceder con su arresto y sometimiento a la justicia.

