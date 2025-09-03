El Ministerio Público ejecutó este miércoles la sentencia condenatoria contra la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, quien deberá cumplir cinco años de prisión tras ser hallada culpable de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

La Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), dirigida por la fiscal Andry De Los Santos, ejecutó la orden de arresto emitida por el Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de La Vega. Pilarte se entregó en la sede de la Procuraduría General de la República, luego de un allanamiento en su residencia en La Vega, autorizado judicialmente.

La condena, ratificada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, incluye también el decomiso de múltiples propiedades valoradas en miles de millones de pesos, así como el pago de 200 salarios mínimos y las costas procesales.

Según el Ministerio Público, la exlegisladora formaba parte de la red de lavado de activos que encabezaba su esposo, Miguel Arturo (Micky) López Florencio, junto a otros familiares y asociados, moviendo más de RD$4,418 millones en el sistema financiero nacional, a pesar de que sus ingresos reportados entre 2003 y 2021 no superaban los RD$16 millones.

La exdiputada cumplirá la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago, conforme lo dispuso la sentencia irrevocable de la Suprema Corte de Justicia.

