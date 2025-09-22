Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público arrestaron a decenas de personas e incautaron más de 4, 500 gramos de distintos narcóticos, dos armas de fuego, un carro, balanzas y otras evidencias, durante operativos de interdicción realizados en las provincias de Peravia y San Cristóbal.

En un comunicado, la DNCD explicó que, en el municipio de Baní, se arrestaron a 15 personas y se incautaron 2,660 gramos (4.98 libras) presumiblemente cocaína y 200 (0.44 libras) de marihuana, tres balanzas, una motocicleta, dos celulares y dinero en efectivo.

Asimismo, señaló que los operativos, en el que participaron decenas de agentes de la institución, coordinados por fiscales de Baní, se realizaron en los barrios de Pueblo Nuevo, Santana, El Fundo, Las Colinas, Máximo Gómez, Santa Cruz, Los Cajuitos, Villa Carmen, 30 de Mayo, los Pescadores, La Javilla, Santa Rosa, entre otros.

Mientras que, en la provincia de San Cristóbal, se desplegaron múltiples acciones de interdicción en los barrios del municipio de Palenque y Nigua, donde se arrestaron a unas 18 personas y se incautaron 1,631 gramos (3.59 libras) presumiblemente cocaína, 234 (0.51 libras) de marihuana, así como varias porciones de crack, con un peso aproximado a los 57 gramos (0.12 libras).

Además, se confiscaron dos armas de fuego con sus cargadores y varias cápsulas, un carro, una motocicleta, 18 celulares, dos balanzas, dos pasamontañas, tres radios de comunicación, un chaleco antibalas, dinero en efectivo y otras evidencias, utilizadas por las redes del microtráfico, para el empaque de sustancias controladas.

La DNCD indicó que las intervenciones se realizaron en los barrios de Las Flores, Canastica, Jeringa, La Piña Madre Vieja, Quita Sueño, el Carril, Los Coquitos, Piedra Blanca, el 18, La Semilla, entre otros.

