Miembros de la Policía Nacional y del Departamento de Seguridad Física de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) apresaron la noche del jueves a un hombre mientras realizaba conexiones ilegales en un residencial del municipio de Higüey, provincia La Altagracia.

El detenido fue identificado como W. S. M., quien al momento de su detención fue sorprendido cortando el aro de seguridad de un medidor.

De acuerdo con la institución, tras el apresamiento del hombre, diversas personalidades de diferentes ámbitos sociales y políticos de Higüey han estado llamando a las autoridades policiales de la provincia solicitando la liberación del presunto reincidente en este tipo de acciones.

Al momento del levantamiento, la parte técnica determinó que S. M. es quien en varias ocasiones estaría cortando los aros “de manera quirúrgica por detrás para darle forma al sello, vulnerar el medidor y volver a colocarle el sello".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Personal del Departamento de Seguridad Física de Edeeste aseguró que este modo de operar ha sido encontrado en otros residenciales de Higüey, a los que también se ve relacionado el detenido.

"Cabe recordar que el fraude eléctrico constituye un delito tipificado en la Ley General de Electricidad, y su combate es fundamental para garantizar la sostenibilidad del servicio y la equidad en el pago por el consumo de energía", indicó.

Edeeste reiteró su compromiso en enfrentar este tipo de acciones que van en perjuicio del Estado y de la empresa, al tiempo de llamar a la ciudadanía a denunciar todo tipo de acto ilícito que se dirija en violentar el buen servicio del suministro eléctrico en toda su zona de concesión.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más