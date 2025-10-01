La Policía Nacional informó este miércoles del apresamiento de un hombre acusado de agredir sexualmente a un niño de 10 años en el municipio de Maimón, provincia Monseñor Nouel, hecho confirmado mediante diagnóstico médico.

El detenido es Ángel Orlando Antuna Martínez, residente en la calle Santiago, sector Los Transformadores, de Maimón, quien fue arrestado de manera inmediata tras ser señalado como responsable del hecho, de acuerdo con un comunicado de la Policía Nacional.

Antuna Martínez fue puesto bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

