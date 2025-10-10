Agentes de la División de Crímenes y Delitos contra las Personas (Homicidios) de la Policía Nacional apresaron mediante orden judicial a alias El Chino, señalado como uno de los autores del homicidio de un ciudadano, ocurrido el pasado 5 de octubre durante un intento de asalto en la avenida Ecológica.

Se trata de F.J.M.S, alias El Chino, de 23 años, quien era buscado por la muerte de Miguel Amauri Álvarez Rodríguez, de la misma edad.

La captura de El Chino fue realizada el jueves 9 de octubre en seguimiento a la orden de arresto No. 973-2025-EMES-11404, en la calle Corazón de Jesús, sector Brisas del Este, donde le fue incautada una pistola marca Zoraki M906-FF, calibre 32mm, con su cargador.

El Chino figura en los registros policiales con tres antecedentes por robo y asalto a mano armada, y será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Mediante un comunicado, la Policía Nacional indicó que por el caso también son perseguidos otros tres de los autores, incluyendo uno identificado como Elián Valdez Reyes, alias Pakitin o La Rabia, quien “anda fuertemente armado”.

En ese orden, la Policía Nacional exhortó a alias Pakitin que se entregue por la vía que entienda pertinente para que responda por el hecho.

Sobre el hecho

La Policía Nacional explicó que el hecho se produjo cuando la víctima fue interceptada por cuatro desconocidos en el momento que se desplazaba junto a su esposa a bordo de una motocicleta por la citada vía con dirección al ensanche Ozama, tras salir de una iglesia.

Posteriormente, durante la investigación, los agentes realizaron un recorrido técnico por la escena y zonas adyacentes, donde colectaron un casquillo calibre 32mm, el cual fue remitido a la Policía Científica.

Además, mediante análisis de cámaras de seguridad y labores de inteligencia, identificaron a los presuntos autores del crimen, entre ellos El chino (apresado), Pakitin, Derlyn y El Flaco.

