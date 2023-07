Este viernes fue aplazada hasta el próximo domingo la adopción de las medidas de coerción contra la esposa del artista urbano Emmanuel Reyes (El Mayor Clásico), detenida por agredir al cantante con un objeto cortopunzante.

Esta decisión se adoptó a petición de la defensa de la imputada para poder conocer mejor el expediente acusatorio contra su clienta Carolina Tamayo.

Horas después de su detención, el Ministerio Público depositó ayer en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este la solicitud de medida de coerción contra Carolina Tamayo, para quien pide prisión preventiva a fin de garantizar su presencia en el proceso por el hecho imputado.

Hoy, a la salida del tribunal El Mayor Clásico, cuyo nombre real es Emmanuel Reyes, dijo a los medios: "Nunca me he querellado contra ella ni lo voy a hacer ni pensaría hacerlo (…) Esto no fue violencia doméstica, esto no fue violencia de género".

Tras producirse el suceso, Carolina reconoció que había herido a su marido después de que este le abofeteara.

En un vídeo publicado el pasado lunes en las redes sociales se ve al cantante en un camilla de un centro sanitario con varias heridas cortopunzantes y posteriormente su manejador, Marino López, dijo que el artista estaba estable, no corría peligro y había vuelto a su domicilio tras recibir asistencia.