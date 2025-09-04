La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) dio a conocer este jueves que decenas de barrios y residenciales se verán afectados por la interrupción del servicio de energía eléctrica este viernes, debido a trabajos que realizará la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) en los trabajos de construcción de la Línea 1B del Metro de Santo Domingo.
La Línea 1B del Metro agregará otras dos estaciones al tren que brinda el servicio hacia el sector de Villa Mella.
La medida impactará a numerosos sectores, entre ellos: Rincón, Los Mameyes, Limonal, Amor de Dios, El Naco, Alto del Chivo, Higüero, Mancebo, Los Tablones, El Cajuilito, Villa de la Seguridad Ciudadana, Mata San Juan, Mata Gorda, Maricao, Mal Nombríto, Paraíso Escondido, Villa Esperanza, Canaán II, Canaán, La Paz, Las Flores, La Esperanza, Urbanización San Felipe, Batey de Yagua, Vietnam, Progreso y Libertad, entre otros.
Asimismo, se verán afectados barrios y proyectos habitacionales como Villa Martina, Jardines del Remanso, Luz y Vida, Los Arquenos, Carlos Álvarez, Marañón II, El Fundo, Paraíso, Altos del Paraíso, Proyecto Prof. Juan Bosch, Proyecto Villa Isabela, Nueva Isabela, Batey Estrella, Vieja Habana, Galindo, Marañón II Villa Mella, Villa de los Milagros y Vista Bella
