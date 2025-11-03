El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, destacó este lunes la actuación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ante las críticas surgidas por la reciente evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, especialmente tras conocerse el acta de los resultados.

Durante LA Semanal con la prensa, Peral‎ta explicó que la Constitución dominicana, en su artículo 181, establece que cada siete años, al cumplirse el período de los jueces de la Suprema, el Consejo debe evaluarlos y decidir si los ratifica o no.

“Eso fue exactamente lo que hizo el Consejo de la Magistratura… actuar apegado a la ley y a la Constitución”, manifestó.

El funcionario destacó que el CNM decidió hacer pública el acta el mismo día en que fue avalada lo que, a su entender, refleja un compromiso con la transparencia del proceso.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La aclaración de Peralta fue debido a los cuestionamientos surgieron luego de que varios sectores expresaran dudas sobre la capacidad del CNM para evaluar a los magistrados y sobre el voto dirimente emitido en el empate entre los jueces Manuel Alexis Read y Pilar Jiménez.