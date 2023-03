Ángel Lockward también es apresado por la Procuraduría

El abogado Ángel Lockward acudió este domingo ante la Procuraduría General de la República para ser interrogado en torno a las acusaciones de supuesta corrupción que pesa en su contra, luego de que su residencia fuera allanada en la noche de este sábado como parte de la Operación Calamar.

Sin embargo, el jurista quedó detenido y será trasladado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Pero a su llegada a la Procuraduría, Lockward habló con la prensa y se defendió de las acusaciones en su contra, afirmando que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) "ha sido engañada" por parte de la Contraloría General de la República.

"Ustedes son testigos de que durante 14 meses he dicho que el informe que enviaron a la Procuraduría está mal hecho. Y le he pedido al contralor que lo revise, que es algo que la ley ordena, por escrito. Y el contralor anterior no lo hizo. El contralor anterior informó mal al presidente de la República. Y metió, por un oficio que aparece, un borrador a trámite señores. ¿Ustedes creen que se puede estimar una defraudación al estado de propiedades que existen con un documento que es un borrador? Los auditores dijeron que eso era un borrador. Y me sometieron porque yo tenía una copia. Un cliente me trajo una copia", afirmó.