Las lluvias seguirán disminuyendo este lunes en gran parte de la República Dominicana, como consecuencia de un sistema de alta presión que domina las condiciones del tiempo, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

No obstante, la entidad adelantó que los efectos del calor diurno, la orografía y el viento cálido del sureste volverán a generar nublados con aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ráfagas de viento en provincias del interior y la zona fronteriza.

Según el pronóstico, en horas de la tarde los aguaceros más frecuentes se presentarán en La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Independencia, Elías Piña y Monte Cristi. Para el resto del territorio nacional, la actividad de lluvias será mucho más limitada, con chubascos pasajeros en Peravia, San Cristóbal, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia, que podrían extenderse hasta entrada la noche.

En el Gran Santo Domingo se prevé un panorama relativamente estable, con cielos de nubes dispersas a ocasionales, y temperaturas que oscilarán entre 21 °C y 23 °C la mínima, y 29 °C y 31 °C la máxima.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene vigentes alertas meteorológicas para Dajabón y Santiago, debido al riesgo de inundaciones urbanas, crecidas repentinas de ríos y cañadas, así como deslizamientos de tierra en áreas vulnerables.

Para el martes se espera que las lluvias continúen disminuyendo de forma significativa bajo la influencia del mismo sistema de alta presión, el cual limitará la formación de nubes importantes. Solo en la tarde se prevén chubascos aislados de corta duración en la Cordillera Central y la zona fronteriza, con baja probabilidad de tronadas.

Durante la noche predominará un cielo despejado o con pocas nubes.

Actividad ciclónica en el Atlántico

En el Atlántico, el huracán Humberto mantiene categoría 4, con vientos máximos de 230 km/h y ráfagas superiores. Se ubica a unos 845 km al norte de las islas de Sotavento y avanza hacia el noroeste a 20 km/h. Pese a su fuerza, no representa peligro para la República Dominicana.

Mientras tanto, se formó la tormenta tropical Imelda al sur/suroeste de las Bahamas Noreste, con vientos de 65 km/h y movimiento hacia el norte a 15 km/h. Aunque está lejos del territorio dominicano, las autoridades meteorológicas mantienen el monitoreo de su trayectoria y evolución.

