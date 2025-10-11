Un alto contenido de humedad en la masa de aire sobre el país generará aguaceros y tronadas aisladas durante el fin de semana, confirmó el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) en la actualización de su reporte sabatino de esta mañana.

En horas de la mañana se esperan chubascos dispersos en provincias cercanas a la costa sur, como La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís, asociados al arrastre de nubosidad provocado por el viento del sureste.

Durante la tarde, la humedad transportada por el viento del sur/sureste, inducido por la tormenta tropical Jerry, se combinará con los efectos del calentamiento diurno, generando incrementos nubosos, aguaceros y ráfagas de viento aisladas.

Estas condiciones afectarán especialmente a provincias del este, nordeste, noroeste y cordillera central, como Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Samaná, La Vega, Santiago, San Juan y Puerto Plata, entre otras.

En el Distrito Nacional se espera un cielo medio nublado en ocasiones, con chubascos aislados en la mañana, y temperaturas que oscilarán entre 21 °C y 23 °C la mínima, y 33 °C y 35 °C la máxima.

Para el domingo, el flujo cálido y húmedo del sureste mantendrá nublados desde la madrugada, con aguaceros dispersos y posibles tronadas en comunidades del sur del país.

En horas de la tarde, se prevén aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en zonas del noroeste, sureste, Valle del Cibao y Cordillera Central, extendiéndose hasta primeras horas de la noche.

En cuanto a la actividad ciclónica, la tormenta tropical Jerry continúa siendo monitoreada. El sistema se localiza a unos 700 kilómetros al norte de las islas de Sotavento del norte, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h y desplazamiento hacia el nor/noroeste a 26 km/h.

Las temperaturas seguirán bastante calurosas, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, usar ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol.

