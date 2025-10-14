El cantante Alejandro Wigberto Bueno López, conocido como Álex Bueno, informó que fue sometido a una cirugía en la cabeza de donde le extirparon un pequeño tumor y luego de examinarlo descubrieron que contenía células cancerosas.

A través de un video publicado en su cuenta en la red social de Instagram, Álex Bueno manifestó sentirse bien, pero que los médicos le recomendaron someterse a un tratamiento durante las próximas semanas con el fin de asegurar de que no quede ninguna de esas células malas en su cuerpo.

“Aunque esta noticia ha traído desafíos inesperados, sigo aferrado a mi fe, la fuerza y convicción de que Dios y la virgen me acompaña en cada paso. Confío en su plan, incluso cuando el camino es difícil de ver”, expresó.

El intérprete de Pasa cantando indicó que sus portales digitales serán la única fuente de información verídica sobre su proceso, para evitar que sus fanáticos sean mal informados por "creadores de contenido amarillistas".

