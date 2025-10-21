Alcaldía del DN, Intrant y Bomberos del DN se encuentran retirando semáforo caído en el Malecón

La Alcaldía del Distrito Nacional, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre se encuentran retirando un semáforo que cayó está tarde en la autopista 30 de Mayo, producto de las ráfagas de viento de la tormenta tropical Melissa.

Los miembros de las tres instituciones realizan con celeridad las labores para quitar el semáforo ubicado en la intersección de la 30 de Mayo con calle San Juan Bautista, en el entorno de la Feria Ganadera.

Las lluvias ocasionadas por Melissa han generado también inundaciones y entaponamientos en distintos puntos de Santo Domingo.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los próximos boletines oficiales del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las lluvias.

