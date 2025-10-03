El meteorólogo Jean Suriel informó que un fuerte oleaje está llegando a la costa atlántica de República Dominicana debido a la influencia lejana de los remanentes de los huracanes Imelda y Humberto, mar de fondo generado por fenómenos atmosféricos ubicados a más de dos mil kilómetros de distancia.

A través de su cuenta en la red social de X, Suriel indicó que, desde la madrugada, el mar empezó a tornarse agitado desde Punta Cana hasta Puerto Plata.

Añadió que en las próximas 24 horas se esperan olas entre 7 y 9 pies de altura, con rompientes de hasta 12 pies.

En ese orden, el meteorólogo exhortó a los operadores de las pequeñas y frágiles embarcaciones permanecer en puertos desde este viernes hasta el domingo, cuando comiencen a descender las marejadas.

Asimismo, a los bañistas en las playas del este, noreste y norte tener precaución al momento de ingresar al agua.

Suriel aclaró que esta advertencia no incluye a la Isla Saona ni a la Bahía de Samaná, tampoco a Monte Cristi, porque permanecerán con oleaje regular.

