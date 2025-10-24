ADN tiene en las calles 1,500 brigadistas por tormenta Melissa

Unos 1,500 brigadistas han estado desplegados en las tres circunscripciones del Distrito Nacional para contrarrestar los efectos de las lluvias de la tormenta tropical Melissa.

Desde las 5:00 de la madrugada estos hombres y mujeres se han mantenido en las calles mitigando con labores de limpieza, cuneteos y camiones succionadores para despejar filtrantes e imbornales, evitando inundaciones.

La alcaldesa Carolina Mejía junto a brigadistas ha realizado recorridos en varios puntos vulnerables desde el pasado martes, supervisando los trabajos en Las 800 (Los Ríos), Los Girasoles II, Los Platanitos, El Hoyo de Bate, Manganagua, Los Güandules, La Zurza, Villa Juana, ente otros.

Pese a la gran cantidad de lluvias que ha arrojado la tormenta, dijo que ha sido evidente la mejora en el sistema de drenaje en sitios puntuales como la John F. Kennedy en las cercanías del Centro Olímpico, el entorno del antiguo Teleantillas, la 27 de Febrero esquina Caonabo, entre otros.

"Este es el reflejo de una intensa labor preventiva que viene desarrollándose con un costo de seis millones de pesos mensuales para limpiar los colectores", indicó

