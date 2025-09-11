Óscar Eduardo Franco Alcántara, acusado de agredir con “ácido del diablo” a su expareja en junio de este año, fue trasladado este jueves a la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional en un colchón cargado por sus compañeros de celda, alegando problemas de salud.
El imputado cumple tres meses de prisión preventiva como medida de coerción en la cárcel de Najayo, decisión adoptada por la jueza Fátima Veloz mientras el Ministerio Público continúa la investigación.
De acuerdo con informaciones, el traslado se realizó en colchón debido a la falta de una silla de ruedas en el tribunal.
En la audiencia, el abogado de la familia de la víctima, Víctor Peña de Jesús, denunció que Franco Alcántara finge enfermedades mentales para evadir la justicia.
El imputado utilizó todos los recursos habidos y por haber para sustraerse del proceso, porque en la audiencia se estaba haciendo el muerto y en la cárcel vive en chercha y relajo, declaró Peña de Jesús.
Por su parte, Madeline Mateo, hija de la afectada, pidió todo el peso de la ley contra el acusado y calificó el ataque como una “acción terrorista” que marcó para siempre la vida de la madre de la víctima.
Franco Alcántara fue apresado en julio, en Yaguate, San Cristóbal, luego de resistirse a la detención con un arma de fuego casera. En el enfrentamiento resultó herido en una pierna y fue ingresado en el Hospital Regional Juan Pablo Pina bajo custodia policial. En la operación se le confiscó una escopeta artesanal calibre 12 mm, dos cartuchos y un teléfono celular.
Familiares de la víctima aseguran que el imputado mantenía una conducta obsesiva hacia su expareja, insistiendo en que “ella era de su propiedad”.
