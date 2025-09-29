El presidente Luis Abinader fue cuestionado este lunes sobre cómo pudo ocurrir un desfalco millonario en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) sin que el Poder Ejecutivo lo advirtiera a tiempo, limitandose a decir que esta es una institución autónoma y parte de sus atribuciones no están en Compras y Contrataciones.
En ese orden, el mandatario indicó que corresponde al Ministerio Público dar las explicaciones que “el país necesita y requiere” sobre esa situación.
“Yo espero, y repito, que el Ministerio Público dé una explicación como lo necesita y lo requiere el país sobre esa situación, y después que el Ministerio Público lo dé, nosotros hablaremos sobre este tema”, expresó Abinader.
El pasado 13 de septiembre, por instrucciones directas del presidente Abinader, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton, y el actual director ejecutivo del Senasa, Edward Guzmán, entregaron a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, un informe con “graves hallazgos” de irregularidades detectadas en el Senasa.
La investigación, en la que también participan la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas, se originó a raíz de denuncias del programa de televisión “Reporte Especial con Julissa Céspedes”, que expuso un supuesto esquema de corrupción que involucraría a funcionarios, exfuncionarios y médicos.
