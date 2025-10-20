Abinader felicita a Rodrigo Paz por su triunfo en las elecciones de Bolivia

El presidente Luis Abinader felicitó este lunes a Rodrigo Paz por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia y le deseó, a través de la red social X, una gestión "exitosa", además de expresar su disposición de trabajar conjuntamente "por el fortalecimiento de nuestros lazos y el desarrollo de la región".

El economista, al igual que Abinader, tomará juramento como nuevo jefe de Estado de Bolivia el próximo 8 de noviembre tras ganar este domingo la segunda vuelta de las presidenciales al exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).

Paz obtuvo la victoria con el 54,57 % de los votos, según la información preliminar del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con poco más del 97 % de las actas procesadas.