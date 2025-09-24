El presidente Luis Abinader afirmó este miércoles 24 que la crisis de Haití es un problema multidimensional que representa una amenaza para el país y la región.

Durante su alocución en la octogésima Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el mandatario dominicano sostuvo que la única salida para Haití es un acuerdo democrático entre los haitianos, pero encaminado por los países aliados bajo una misión internacional.

Asimismo, durante su discurso que se prolongó por 13 minutos, Abinader respaldó la resolución de Estados Unidos y Panamá presentada ante el Consejo de Seguridad de la ONU para transformar la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS) y establecer una fuerza de supresión de pandillas más amplia y una oficina de apoyo de la ONU en Haití, con el respaldo del país caribeño y de los 32 miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

"Hacemos un llamado urgente a adoptar la resolución sin demora", reclamó, recordando que el mandato de la Misión Multinacional expira el próximo dos de octubre.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"República Dominicana reclama que se apoye este pedido y lo hace desde la frontera del colapso haitiano". Luis Abinader ante la ONU.

El gobernante dominicano, en referencia a la crisis, señaló que se trata de una situación que exige una responsabilidad como vecinos, pero advirtió que República Dominicana seguirá garantizado la seguridad de sus ciudadanos.

Subrayó que cada día de inacción aleja la solución a la crisis haitiana.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más