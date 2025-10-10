El presidente Luis Abinader encabezó este jueves la entrega de 95 nuevos apartamentos en el Residencial Pablo Mella Morales II, en Pedro Brand, una acción que beneficia de manera directa a más de 380 personas.

De acuerdo con un comunicado, el complejo habitacional abarca una superficie de 33,800 metros cuadrados y contempla 160 apartamentos en total, con tres habitaciones, un baño, sala, comedor, cocina, balcón y área de lavado.

Además, cuenta con un parqueo y acceso a espacios comunes que incluyen un gazebo, áreas verdes y áreas de juegos para niños.

Estos nuevos apartamentos se integran a las más de 18,000 viviendas que el gobierno del presidente Luis Abinader ha entregado a familias dominicanas durante su gestión.

La inversión total del proyecto urbanístico asciende a RD$ 359 millones, de los cuales RD$ 277 millones corresponden al aporte del sector privado y RD$ 82 millones al aporte subsidiado por el Gobierno.

Entre las facilidades cercanas al residencial se destacan centros educativos, carreteras principales y un Centro de Diagnóstico y Atención Primaria, lo que garantiza condiciones óptimas para el bienestar de las familias beneficiarias.

Durante el acto de entrega, el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla manifestó que, con proyecto como Pablo Mella Morales II, se continúa reafirmando el compromiso del gobierno del presidente Abinader de llevar oportunidades a quienes más las necesitan, así como promover el acceso justo a la vivienda.

En tanto, el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, destacó que este día representa un logro para las 95 de las más de 400 familias que el Banco de Reservas está financiando dentro de este proyecto.

También, el gerente de proyectos de la Constructora Bisonó, Rafael Emilio Bisonó Pacheco, destacó que concluyen el proyecto con la satisfacción del deber cumplido y el reconocimiento de la política de vivienda implementadas en el gobierno del presidente Abinader para propiciar el acceso a un techo digno y favorecer a familias de bajos recursos.

