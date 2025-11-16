El presidente de la República, Luis Abinader, destituyó hoy al director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Rafael Santos Pérez, y designó a Jhael Isa Tavárez como nuevo titular de esa institución.

Mediante el Decreto núm. 652-25, dispone una reorganización del Sistema Integrado de Transporte, orientada a "optimizar la planificación, operación y sostenibilidad del transporte público masivo en todo el territorio nacional".

La destitución de Rafael Santos Pérez, se da luego del apagón general que sufrió el país el martes pasado y que sacó de servicio el Metro de Santo Domingo.

El decreto, establece también que Isa Tavárez fungirá, a título honorífico, como director ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (FITRAM), órgano responsable del diseño, construcción, operación y mantenimiento de la Red Nacional de Transporte Público Masivo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más