El presidente Luis Abinader destacó hoy en su rueda de prensa de todos los lunes que "evidentemente cualquier lucha contra el narcotráfico que haga EEUU nos va a ayudar", pero que la poderosa operación militar que está en marcha en el Caribe es la que "indudablemente más ayuda"

"Cualquier lucha contra los carteles, especialmente en el sur del país, que es donde hay más acciones del narcotráfico, indudablemente que ayuda", remarcó.

Abinader se pronunció al respecto pocos minutos después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, informara que una segunda embarcación de los "cárteles del narcotráfico y narcoterroristas identificados y extraordinariamente violentos" fue destruida "en el área de responsabilidad del Comando Sur", matando a sus tres ocupantes.

Una evaluación más amplia y precisa sobre el impacto de esas operaciones de EEUU en la lucha contra el narcotráfico que adicionalmente libra la República Dominicana es un asunto que será posible más adelante, porque este operativo actual estadounidense recién se inició este mes, añadió Abinader en LA Semanal con la prensa.

EEUU pide a RD dirigir la Oficina de la ONU contra la droga

La directora de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana, Rebecca Márquez, reveló que EEUU pide al país que designe un titular para dirigir la Oficina de la ONU contra la droga y el delito (ONUDD).

Invitada a LA Semanal con la Prensa, Márquez destacó que EEUU es firme partidario de la ONUDD y por ese motivo se hizo el pedido, asimismo por las prácticas sólidas contra el control de drogas que ha presentado el Gobierno dominicano.

“El Gobierno de los Estados Unidos propone, debido al sólido historial de compromiso con la ONUDD y las prácticas sólidas con respecto al control de drogas y los enfoques antidelincuencia, que el Gobierno de la República Dominicana presente un candidato para el puesto de director ejecutivo de la oficina de naciones unidas contra la droga y el delito”, reveló la funcionaria norteamericana.

Abinader destacó que 182 mil 815 personas han sido detenidas en el país entre 2021 y 2025 por tráfico, microtrafico, lavado de activos y delitos conexos.

Asimismo, que 226 mil 46 kilos de drogas han sido decomisados, la mayhoría en acciones conjuntas de inteligencia con otros países.

Abinader valoró el apoyo como un reconocimiento a las políticas implementadas por su administración en la lucha contra las drogas y el crimen organizado: "Estados Unidos nos apoya en esa candidatura y estamos seguros de que, con el respaldo de los países amigos, por primera vez República Dominicana podrá dirigir esa importante oficina", declaró el mandatario.

