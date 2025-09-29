El presidente de la República, Luis Abinader prometió este lunes la construcción de un edificio para la Policía en Santiago, justicia para el caso de los cinco jóvenes asesinados por patrulleros en el sector La Barranquita y un área de oncología para el Hospital José María Cabral y Báez.

En respuestas a inquietudes de periodistas que participaron en La Semanal este lunes, el mandatario prometió casa propia para la Policía de Santiago, institución que desde el año 2014, opera en unos barrancones. Según expresó el presidente Luis Abinader, la obra podría iniciarse el próximo año, aunque no especificó si está proyectada en el presupuesto.

“Tenemos pendiente, el año que viene, ver si licitamos el cuartel de la Policía que es muy necesario”, dijo el mandatario.

La Policía Nacional de Santiago fue desalojada de su local en 2014 para dar paso a la construcción del edificio del Sistema de Emergencia 911, inaugurado por el presidente Danilo Medina en su segundo gobierno 2012-2016.

La propuesta promovida por el Gobierno se contempló que se harían dos edificios, uno de estos para la Policía, pero solo se levantó la casa del 911, dejando a la institución del orden en los barracones donde ya suman 11 años en espera de una edificación.

La Policía viene de estar alojada en un espacio contiguo a la Gobernación, en la calle Del Sol, esquina calle 30 de marzo, luego fue movida a la Fortaleza San Luis, hasta que fue llevada a la Base Área, en la avenida Bartolomé Colón, donde hoy la institución opera en condiciones precarias en una estructura de madera y cartón.

Caso de jóvenes asesinados

Tras una pregunta sobre el caso del 10 de septiembre donde cinco jóvenes que murieron en presunto enfrentamiento con agentes policiales, el presidente dijo que espera que se realicen las investigaciones para que se haga justicia.

“Durante muchos años se pidió que tener un Ministerio Público alejado de la influencia política y eso es lo que tenemos ahora. Yo estoy confiado en que el Ministerio Público investigue y haga justicia con ese caso”, dijo el presidente de la República en relación al hecho

En una tercera promesa para Santiago, el presidente Luis Abinader dijo que ya empezará a operar la unidad de oncología en el hospital Cabral y Báez.

“A partir de esa semana, empieza a funcionar una unidad oncológica en el Hospital José María Cabral y Báez, que es parte del plan de red de unidades oncológica y de diálisis a nivel nacional", manifestó el jefe de Estado.

Máximo Laureano