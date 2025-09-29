El presidente Luis Abinader informó este lunes que el Gobierno dominicano aún no ha decidido qué candidato presentar para presidir la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delitosiglas en inglés), luego de que dos semanas atrás Estados Unidos anunció que le dará su apoyo.

Abinader, durante su encuentro La Semanal que celebró esta vez en Santiago, dijo que está consultando tanto a Estados Unidos como a otros países aliados “por la importancia que (ese cargo) tiene para la lucha contra el narcotráfico, el crimen y el delito”.

La directora la Oficina de Asuntos Internacionales Antinarcóticos y Aplicación de la Ley en el Departamento de Estado de Estados Unidos, Rebecca Márquez, propuso la República Dominicana presente un candidato para dirigir la UNODC.

Esta decisión responde al reconocimiento que hace ese gobierno al país por su destacada trayectoria e inquebrantable compromiso en materia de control de drogas y lucha contra el crimen organizado, demostrando buenas prácticas en la aplicación de políticas contra estos delitos.

La actual directora ejecutiva de la UNODC, Ghada Waly, dejará su cargo en noviembre de 2025, destacó una nota de Presidencia.