El presidente Luis Abinader informó este lunes que la primera parte de las ayudas humanitarias destinadas a Jamaica ya fue enviada, parte por vía aérea y otra está en camino por vía marítima, que aprobó el envío de asistencia a Cuba por ambas vías y que se encuentra en coordinación para definir los mecanismos de apoyo para Haití, las tres nacionaes más afectadas por el reciente paso del huracán Melissa.

Asimismo, manifestó que el Ministerio de Defensa es la institución encargada de coordinar estas acciones y que en los próximos días ofrecerá un informe detallado.

Abinader también señaló que la Embajada dominicana en Jamaica mantiene contacto permanente con los cerca 2,200 dominicanos que residen en ese país, principalmente empleados en los sectores turismo y construcción.

Agregó que en coordinación con una línea aérea, se trabaja en el retorno gratuito de los afectados, aunque aún no dispone del número exacto de personas que han regresado al país.

Situación en Jamaica y Haití

El Gobierno de Jamaica informó que al menos 32 personas perdieron la vida a causa del huracán Melissa que azotó la semana pasada la isla como categoría 5, dejando daños devastadores tras su paso.

Jamaica ha recibido ayuda humanitaria de numerosos países, pero, en algunos casos, el reparto se está complicando debido a que todavía hay carreteras bloqueadas y comunidades aisladas.

Mientras que, el Gobierno haitiano declaró el estado de emergencia por tres meses en el sur, sudeste, Grand-Anse, Nippes, oeste y noroeste, tras los daños causados por las lluvias provocadas por el huracán Melissa, que dejó al menos 31 muertos y 21 desaparecidos en esta nación, sumida en una profunda crisis desde hace años.

En un comunicado de la oficina del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, se explicó que el estado de emergencia fue decretado para hacer frente a las consecuencias desastrosas de las lluvias sobre dichos territorios.