El exalcalde de Santiago (2016-2024), Abel Martínez, dijo que, a raíz de los embargos a sus cuentas bancarias, lleva un año con "aprietos económicos”, por lo que ha solicitado, por segunda vez, a los tribunales locales que dejen sin efecto la acción.

Martínez, excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en 2024, acudió con sus abogados al Palacio de Justicia de Santiago, para hacer la solicitud formal sobre su situación de embargo.

Las cuentas del exfuncionario fueron embargadas por empresarios que reclaman pagos por trabajos hechos al Ayuntamiento local.

El año pasado, se falló en contra del exalcalde cuando hizo la primera solicitud de levantamiento del embargo a sus cuentas y se le impuso una penalidad por cada día, sin cumplir con lo determinado en el fallo.

Sobre el embargo, Martínez ha dicho que no hay razón para que se actúe en contra sus cuentas personales, cuando se trata de una situación institucional.

El exalcalde de Santiago dijo ya suma un año desde el embargo de sus cuentas, en el cual no ha podido hacer ningún tipo de movimiento bancario, situación que lo tiene en bajo una economía precaria.

Martínez dijo que sobrevive con una cuenta de nómina, la cual, por ley, no puede ser embargada.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más