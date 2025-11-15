La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público presentó acusación formal contra un hombre y una empresa por incurrir supuestamente en abuso de confianza mediante falsas inversiones en criptomonedas, informó este sábado la Fiscalía.
Alexis Andrés Gómez Peña y la entidad QDR Capital S.R.L. fueron acusados por el delito de abuso de confianza al promover falsas inversiones en criptomonedas, divisas y acciones a través de los cuales lograron captar entre julio de 2022 y febrero de 2023 un monto aproximado de 25 millones de pesos en perjuicio de cuatro personas y el Estado dominicano.
El acusado ofrecía a las víctimas rendimientos mensuales del 10 y el 11 %, utilizando contratos engañosos de "Administración de Cuenta" para obtener el control total de los fondos entregados para el manejo de la compra y venta de criptoactivos, divisas en los distintos mercados de valores, así como acuerdos de entrega de valores, los cuales desvió luego para su beneficio personal.
Los depósitos se canalizaron a través de cuentas personales del acusado, Gómez Peña, y de las empresas QDR Capital S.R.L. y Crytopay, utilizadas sin contar con autorizaciones regulatorias para manejar valores, señaló el Ministerio Público.
Para la Fiscalía con los delitos atribuidos el acusado violó el artículo 408 del Código Penal dominicano, la Ley 249-17 Ley del Mercado de Valores de la República Dominicana, artículos 3, numeral 31, 36, 37, 48, 52, 59, 154 y 173 y la Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, artículos 28, 59, 61, 233 y 234, modificada por la Ley No.31-11, con relación a la entidad QDR Capital S.R.L.
Compartir esta nota