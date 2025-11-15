Alexis Andrés Gómez Peña y la entidad QDR Capital S.R.L. fueron acusados por el delito de abuso de confianza al promover falsas inversiones en criptomonedas, divisas y acciones a través de los cuales lograron captar entre julio de 2022 y febrero de 2023 un monto aproximado de 25 millones de pesos en perjuicio de cuatro personas y el Estado dominicano.

El acusado ofrecía a las víctimas rendimientos mensuales del 10 y el 11 %, utilizando contratos engañosos de "Administración de Cuenta" para obtener el control total de los fondos entregados para el manejo de la compra y venta de criptoactivos, divisas en los distintos mercados de valores, así como acuerdos de entrega de valores, los cuales desvió luego para su beneficio personal.

Los depósitos se canalizaron a través de cuentas personales del acusado, Gómez Peña, y de las empresas QDR Capital S.R.L. y Crytopay, utilizadas sin contar con autorizaciones regulatorias para manejar valores, señaló el Ministerio Público.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Para la Fiscalía con los delitos atribuidos el acusado violó el artículo 408 del Código Penal dominicano, la Ley 249-17 Ley del Mercado de Valores de la República Dominicana, artículos 3, numeral 31, 36, 37, 48, 52, 59, 154 y 173 y la Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, artículos 28, 59, 61, 233 y 234, modificada por la Ley No.31-11, con relación a la entidad QDR Capital S.R.L.