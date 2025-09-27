El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) informan que se produjo un incidente en las inmediaciones del río Nizao, en la comunidad de La Jagua, municipio Yaguate, provincia San Cristóbal, durante un operativo de rutina de la inspección y donde fue encontrado un camión transportando materiales extraídos de forma ilegal.

Al llegar refuerzos, los vehículos de este cuerpo especializado del Ministerio de Defensa, fueron impactados por proyectiles, lo que obligó a las autoridades a defenderse. Como resultado del enfrentamiento, un hombre identificado preliminarmente como Billy, oriundo de San Cristóbal, resultó herido de bala y fue trasladado de inmediato a un centro de salud de la zona, donde recibe atención médica. Su estado de salud es reservado.

El ciudadano identificado como Billy es reincidente en acciones de agresión contra miembros del servicio de protección ambiental. Según informes previos, habría participado en un incidente ocurrido meses atrás en San Cristóbal, en el cual atacó a las autoridades y recuperó, de manera violenta, un camión previamente retenido. Esta persona pesaba una orden de arresto vigente al momento del presente suceso.

Medio Ambiente y el SENPA lamentan profundamente lo ocurrido y expresan su solidaridad con los familiares del ciudadano afectado. Se ha iniciado una investigación en conjunto con el Ministerio Público y la Policía Nacional para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades, conforme a la ley.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Ambas instituciones reiteran su compromiso con el cumplimiento de las normativas ambientales y con el desarrollo de operativos que garanticen la protección de los recursos naturales, dentro del marco del respeto a los derechos humanos y el debido proceso.