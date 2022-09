El 70 % de los estudiantes de Turismo de la PUCMM consigue trabajo donde hacen pasantías

El 70 % de los estudiantes de la Escuela de Turismo y Gastronomía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) se queda trabajando en las empresas donde hacen sus pasantías, debido a las competencias y habilidades que mostraron en las prácticas, las cuales adquirieron en sus años de formación universitaria.

La directora de la Escuela de Turismo y Gastronomía, Ina Percival explicó que su metodología teórico-práctica los ha posicionado como referente en el sector turístico, y les ha permitido suscribir acuerdos de prácticas para el alumnado en empresas nacionales e internacionales.

Para Percibal, es muy importante que el aprendizaje teórico que reciben en las aulas se combine con la práctica en un entorno real, porque de esta manera, los estudiantes adquirirán los conocimientos y experiencias necesarias.

Con esta metodología han podido insertar al sector laboral turístico profesionales muy capaces y competitivos con un excelente currículo. “Los estudiantes no se pueden ir de aquí sin estar vinculados a sus áreas de trabajo”.

Percibal destacó que la misión de la Escuela, fundada en 1981, es formar profesionales serviciales, dotados de principios éticos, humanísticos y cristianos, con competencias gerenciales, capaces de insertarse rápidamente al mundo laboral.

Cuarenta y tres años más tarde, la Escuela ha formado a unos 4 mil profesionales, y la gran mayoría ocupando posiciones gerenciales y como chef en importantes empresas del sector turismo en el país y otras naciones.

“Nosotros pertenecemos a la Confederación Panamericana de Escuela de Hotelería y Turismo, y esos acuerdos incluye muchos países de Latinoamérica, el Caribe, y cuando nos piden un perfil especifico nosotros en la universidad buscamos el que más encaje con los requerimientos que esa empresa solicita”, dijo Percival.

Además, mantiene acuerdo con las grandes cadenas hoteleras del país, agencias de viajes, líneas aéreas, restaurantes, bares, y demás áreas turísticas. También, sus estudiantes son muy solicitados por el sector gubernamental en las áreas de protocolo.

“Aquí se empieza desde cero, hay que lavar los platos, ollas, cómo hacer una cama hasta llegar a la parte administrativa, todo aquí es una cadena de aprendizaje. Somos una universidad que sin lugar a duda nuestros estudiantes salen muy preparados, hablando un inglés perfecto, y eso, es importante, porque nos abre puertas”, detalló Percival, quien agregó que actualmente poseen una matrícula de 307 estudiantes.

Los estudiantes, también participan en muchos programas de investigación de diversas áreas, así como en proyectos de labor social. “Los enviamos porque es que van adquiriendo experiencia, y así los estamos preparando para cuando se enfrenten con la realidad no tengan miedo”.

La directora manifestó que en todas estas actividades los estudiantes son supervisados por profesores, porque esto es también una práctica que le suma a su currículo.

Laboratorio Escuela de Turismo y Gastronomía, Campus Santo Domingo

Para Percibal, la parte humana es vital para una persona en lo personal y profesional, “si tú no tienes esa parte mezclada con los conocimientos tu no serás excelente profesional”.

En ese sentido, destacó la importancia del perfil que deben tener los estudiantes de turismo como: ser dedicados y honestos, tener pasión por lo que hacen, amar y respetar la naturaleza porque el turismo y el medio ambiente van de la mano.

También, trabajar en equipo, ser ordenados, habilidades de comunicación y sensibilidad social, manejar crisis, reconocer los errores para luego remediarlos, y aunque les vaya mal en algo mantengan la calma.

Consejo

Percival les aconseja a los estudiantes a que cuando se equivoquen se levanten e inicien de nuevo. “El que no tiene tropiezos en la vida nunca va a ser un buen profesional, porque lo más importante es que por más caída que uno pueda tener, siempre se tiene la oportunidad de levantarse, y hay que ver como nuestro país se levantó en medio de esta situación primero que muchas grandes potencias, si el país no se levantaba la economía estaría muy mal, porque muchas personas viven de este sector”.

Docentes, tecnología, laboratorios

Al hablar de su personal docente, Percival señaló que cuentan con más de 40 profesores nacionales e internacionales altamente capacitados y que están en constante formación para ampliar sus conocimientos y estar actualizados con las exigencias del sector turístico.

Detalló que disponen de 15 profesores a tiempo completo, y los demás docentes para las asignaturas especializadas. También invitan a expertos internacionales para impartir talleres o conferencias.

Sobre el uso de la tecnológica, dijo que es muy importante se mantienen con la tendencia del mercado, y por eso, trabajan muchas asignaturas con software, los cuales cambian anual “porque, aunque resulte más costoso, pero mientras más actualizados los softwares, mayor es el conocimiento, y así van conociendo lo último del mercado”.

Asimismo, la directora resaltó que la escuela posee el salón de restaurante y un laboratorio de gastronomía, altamente equipado de utensilios y equipos de última tecnología como el horno Rational para que los estudiantes reciben una formación práctica en las competencias que demanda la industria.

Recuperación del Turismo

En estos momentos el país es un ejemplo a nivel mundial, por ser el más rápido en recuperarse a raíz de la pandemia, por lo que ha sido reconocido por la Organización Mundial de Turismo (OMT), como el país que obtuvo.

“El turismo es vital, es uno de los pilares fundamentales en la economía de esta isla, y hablar de la cadena de valor del turismo es fundamental en nuestra área, como universidad tenemos un reto, somos la parte académica que prepara a esos egresados que van al campo laboral, y si esa parte no es fuerte no importa la infraestructura que tengas, porque puedes tener excelentes infraestructura, pero si no puedes dar un servicio de calidad, la persona va a venir, pero no volverán, y el objetivo es que esto se mantenga en el tiempo”, expresó Percival.

Dijo que las academias deben estar muy pendientes de que lo que demanda el mercado, de cuál es las tendencias, “y en ese sentido, la Escuela de Turismo y Gastronomía desde sus inicios ha trabajado de la mano con los empleadores porque ellos nos dicen que es lo que necesitan y en base a eso, nosotros creamos programas con competencia que cumplan con las exigencias del mercado a nivel mundial”.

Percival consideró que, hay que prestarle atención al sector porque la pandemia dejó como lección que hay mantener un turismo sostenible que pueda sobrepasar las adversidades.

Testimonio

"La formación integral de PUCMM me convirtió en una profesional competitiva, sagaz, pero con calidez humana", dice la gerente general del JW Marriot Santo Domingo, Judit García, quien tiene 15 laborando para esta cadena hotelera internacional.

Para García estudiar en la PUCMM fue un reto y aprendizaje a la vez. "Fui estudiante con beca parcial, por lo que un índice académico saludable era mi prioridad. La universidad y profesores fueron de inspiración para mí y sentí el respaldo necesario de cada uno de ellos. Fortalecieron mi capacidad de creer en mi misma"