Sabrina Gómez: "Las feministas no me representan"

La comunicadora Sabrina Gómez confiesa ser antifeminista, manifestando su admiración por las mujeres del pasado quienes lograron que hoy tengan derechos de igualdad en muchos renglones de la sociedad como es el caso de estudiar, trabajar o votar.

"Las feminazis no me representan. Las feministas sufren de tiroides o tienen barba, no me representan. Es cierto que en el pasado muchas mujeres se fajaron para hoy podamos ir a votar, estudiar o ejercer una carrera, ellas sí me representan’’, comentó durante entrevista en Alofoke Radio Show.

Agregó "ahora hay un grupo de mujeres en Twitter azarando.No me quieran generalizar a todos los hombres como malos, han querido generar una competencia entre hombres y mujeres, y esa vaina es tan fea y de mal gusto".

Comentó que sí hay muchos hombres malos, pero que también hay mujeres malas.

En esa misma línea, pero hablando de su pareja sentimental mencionó que le encanta ver y sentir a su esposo caminar delante de ella, que él tenga el control como cabeza de su familia.

"En mi casa nadie tiene el liderazgo económico, él es quien hace las compras del super, yo no sé ir al supermercado, todos nuestros ingresos están en una cuenta, somos un equipo", enfatizó.

Los medios no son culpables

Sobre si los medios de comunicación son o no culpables del deterioro social comentó: "Claro que no, los medios son puro entretenimiento, los medios no son la escuela. A veces deseas consumir contenido que te diga algo, eso es válido, para eso hay programas especializados. No puedo responsabilizar a los medios de la educación de mis hijos".

De igual manera, mencionó que las personas que trabajan en los medios de comunicación, no se atreven a mostrarse vulnerables, porque creen esa actitud les puede restar.

"Cuando tú te abres, y no le tienes miedo de hablar de tus debilidades e inseguridades, porque he vivido con muchas inseguridades, y no te importa de qué manera tú lo vas a recibir, lo que estás llevando es un mensaje, eso es precioso".

Enfatizó que como madre no negocia el tiempo de sus hijos, asegurando que ha dejado de ganar plata porque le gusta estar con ellos. "Mis hijos no se van a quedar chiquitos esperando a que yo genere plata, eso no es negociable".

Sobre la homosexualidad de su hermano

Confiesa que, cuando su hermano le habló sobre su homosexualidad resultó ser la más afectada en la familia, porque ella creció con el manto de la responsabilidad de que era como su madre, temía a la exposición de su hermano dado a que en ese entonces era muy pequeño.

Sobre las marcas y los tatuajes

‘’Yo gané MasterChef Celebrity RD y a mi casa no me llegó una lata, pero ya hice las paces con las marcas, y las marcas tienen el derecho de pagar a quienes desean contratar. Entiendo que debe haber más trabajos por ahí que no tengan que ver con las marcas. La gente no engancha el cerebro con tatuajes, que seas una buena madre, que trabaje, que sea una persona productiva. Un tatuaje no define a un ser humano