“Me fui infiel a mí misma”: la versión de Gabi Desangles sobre su divorcio

La comunicadora Gabi Desangles ofreció explicaciones sobre el matrimonio que tuvo con el productor José Chabebe, y que terminó de manera abrupta en medio de una ola de comentarios en la esfera pública.

Desangles fue entrevistada por Santiago Matías en el programa Alofoke sin censura. Matías fue enfático en que quería que en la entrevista quedaran cerrados todos los chismes alrededor del divorcio de la pareja, y realizó las preguntas de lugar para que así fuera.

“Yo pensaba y él pensaba (…) que los polos opuestos se atraen y eso es mentira. Yo entendí que los polos opuestos no se atraen, que necesitas una gente que vaya a tu velocidad, que tenga tu ritmo de vida”, fue la primera explicación que ofreció la también actriz.

El matrimonio se consagró en julio del 2021 y 10 meses después, en abril 2022, anunciaron la separación. La vida privada de la pareja fue objeto de múltiples comentarios, todos enfocados en rumores de infidelidad por parte de Desangles. Al ser cuestionada sobre la infidelidad, Desangles argumentó que “se fue infiel a sí misma”.

Dijo que al momento de casarse, Chabebe le ofrecía la seguridad y tranquilidad de hogar que ella quería, pero que faltó “algo más”.

La comunicadora cerró el tema exponiendo que, luego de vivir el proceso de divorcio, es una Gabriela más fuerte, clara y centrada.

Algunas de las preguntas y respuestas sobre la separación

Santiago Matías abordó con Desangles distintos temas, entre ellos su salida del programa radial "Mujeres al Borde", aunque el tema central fue la separación y divorcio de Chabebe. Aquí la transcripción de algunas de las preguntas y respuestas sobre el tema.

S: ¿Cómo conoces a Chabebe?

G: Wao, que TBT. Me lo presentó una amiga.

¿Tú consideras a Chabebe un TBT?

Ya, esa página pasó. Ese libro está cerrado. Ese hombre siguió con su vida y yo seguí con mi vida.

Noto dolor. “Ese hombre”, “qué TBT” son términos que no van.

Lo que pasa es que yo quiero cerrar ese capítulo. (…). Ya no vamos a hablar de eso, por favor. Demen banda. Déjenme vivir. Me van a espantar a todos los tígueres.

¿Se debe algo de ese matrimonio todavía?

Nada. Todo se repartió.

¿Cuánto costó esa boda?

No te puedo dar el numero ahora, ni tampoco lo compartiría con nadie. Costó lo que nosotros queríamos que costara.

¿En qué momento se desgastan estando casados?

Yo pensaba y él pensaba (…) que los polos opuestos se atraen y eso es mentira. Yo entendí que los polos opuestos no se atraen, que necesitas una gente que vaya a tu velocidad, que tenga tu ritmo de vida.

El es un hombre mucho más tranquilo, mucho más calmado. Yo estaba buscando algo que él me estaba ofreciendo en ese momento, que era seguridad, tranquilidad, hogar. Y eso era lo que yo creía que quería en ese momento

¿Y eso no era lo que querías?

Yo quería eso y algo más.

¿Qué era el “algo más”?

Quería el hogar, la protección, el hombre, el compañero, pero quería quizá una persona que vaya a la par conmigo (…), con más pilas, porque vivo muy rápido.

¿Y no trataron de solucionar esa parte?

A bueno… o sea esto es terapia de pareja.

Sí Gabi. Hoy quiero que todas las interrogantes sobre eso se cierren.

Óyeme… se trató, pero para que una cosa funcione, ambos lados tienen que querer que eso funcione. Y no… como que no.

¿De quién fue la decisión?

De ambos. (…) Era antinatural el estar juntos.

Para muchas personas tu eres la mala en esta historia. ¿Qué tan inocente es Chabebe en esta historia?

No, no. Esto no es así de buenos y malos.

¿Hubo infidelidad?

Hubo mucho dolor porque cuando dos personas se dejan, que se amaron, que las familias se conocieron y compartió tanto años, claro que hay dolor.

¿Una infidelidad fue parte de la ruptura de ustedes?

¿Tú sabes q quien yo le fui infiel? A mi misma. Mucho tiempo. Porque sacrifique muchas cosas que yo quería hacer, planes que yo tenia por quizá, estar dentro de una burbuja para hacer feliz a esa persona. Si hay un aprendizaje para mí de todo este proceso es que tienes que ser tú, sentirte bien y pleno con es persona, solo, acompañado, y después tu buscas acompañante