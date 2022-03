Jessica filtra llamada donde Enrique Medina desmiente parte de la versión de Alofoke

El pleito entre Jessica Pereira y Santiago Matías se ha dado a más. En la noche de este jueves la presentadora filtró una llamada donde conversaba con Enrique Medina, en la que este desmiente parte de la versión de Santiago.

En el video que fue colgado en la cuenta de Instagram de Jessica, se escucha decir a Medina que “nunca ha negado que la entrevista a Anuel para Sin Tabú fue solicitado por ellos (el equipo de trabajo de Anuel) y que eso lo sabe tanto Santiago como Fabrian Eli”.

"Ellos lo saben, tanto Santiago como Fabrian. Lo que pasa es que Fabrian no quiere involucrar a Anyi", expresó Medina, quien además trabaja para Alofoke Media Group y maneja los negocios de las redes de Santiago y Jessica.

Santiago Matías acusó a Jessica de tomar a los entrevistados de Alofoke Radio Show para llevarlos a un Sin Tabú, un proyecto personal de la presentadora.

Entre los casos que marcaron la disputa entre Santiago y Jessica está la entrevista a Anuel en Sin Tabú, la cual supuestamente fue vendida por la presentadora como un programa de la plataforma de Alofoke.

Durante la llamada que ella tuvo con Enrique, él le aconsejó “dejar todo así” a lo cual ella se negó porque quedaría como “una mentirosa”.

Esta llamada ocurrió sin que Medina supiera que Jessica lo estaba grabando para posteriormente divulgarla por redes sociales.

Junto al audiovisual que luego fue borrado de la cuenta de la presentadora, ella compartió el siguiente mensaje: “Esto se trata de mi vida, mi carrera, mi dignidad, mi integridad y mis esfuerzos. Dios es tan grande que en medio de una entrevista me llamas Enrique y esta es la prueba de que todo lo que dije es verdad. Es penoso tener que llegar hasta aquí. Pero tú hiciste que fuera así”.

Ante esta filtración, Enrique publicó un video donde expresó que se sentía traicionado y le advirtió que podría demandarla por haber divulgado la llamada. Esta respuesta también fue borrada de la cuenta de Enrique.

¿Podría Jessica enfrentar la justicia por filtrar llamada con Enrique Medina?

En un artículo publicado por el abogado Carlos Felipe en su página web, este explica que una persona puede grabar una conversación sin consentimiento de los demás intervinientes, pero que la divulgación de la misma dependerá de los fines para la que se utilice.

"Estos casos suelen ser pruebas en juicios o denuncias públicas de hechos relevantes como los programas de investigación de cámara oculta", dice Felipe.

El abogado aclara que cuando se habla de grabar una conversación mantenida entre varias personas se ha de afirmar que cualquiera de ellos puede grabar la conversación sin permiso de los demás, pero no podrá usarla sin permiso de estas personas, ni colocarlas en redes sociales, ni publicarse e medios de comunicación, salvo en muy contadas ocasiones y siempre que el bien que se cause al usar la misma sea mayor que el perjuicio que se le cause a las otras personas al usar esa grabación.

Esto queda amparado en los artículos 337 337.1 y 338 del Código Penal Dominicano