Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cuando el público recibe el apelativo para definir​la como “línea aérea de bajo costo”, la idea que se recrea en el imaginario, es la oferta del servicio, de tercer o cuarto nivel de calidad.

Y es una concepción divorciada de lo que, como servicio de transporte, ofrece esta aerolínea dominicana.

Se trata de un pasajero, José Rafael Sosa, de 73 años de edad, periodista turístico y editor de la página web de la Asociación Dominicana de Prensa Turística, quien llegó a volar en Dominicana de Aviación, disfrutando de un desayuno con mangú, huevos fritos y aguacate, y en Pawa, entre otras aerolíneas criollas.

Dominicana de Aviación cerró sus operaciones en 1999, tras ser fundada el 4 de mayo de 1944, aguijoneada por malos criterios empresariales.

(El pasajero que evalúa ahora a Arajet, no tiene ninguna relación con esa empresa, no tiene, ni aspira publicidad y no persigue nada más que exponer una visión objetiva del servicio recibido).

Arajet, que inició sus operaciones en septiembre de 2022, utiliza nueve aviones nuevos Boeing 737MAX8 que consumen un 14 % menos combustible que cualquier otro aparato de un solo pasillo en el mercado y disminuyen en un 40 % la contaminación sónica.

Cuando se anunció su próxima presencia en el mercado, no pocos especularon negativamente sobre su éxito, en vista de las muchas experiencias previas negativas.

Pero no. Tras el concepto que traía Arajet, había una definición filosófica y de democratización de un servicio tan esencial y encarecido como el de transporte aéreo.

Hubo gente que en los pasillos informales de los ambientes de aerotransporta​ción le dieron un año de existencia, como mucho. Los costos que demanda la inversión inicial son altísimos y suponen la entrada a un universo empresarial cargado de riesgos reputacionales y de accidentes.

Los hechos recientes, exponen con su lenguaje irrefutable: la aerolínea lideró el flujo de pasajeros en febrero en República Dominicana al transportar 55,607 personas, informó la empresa criolla en un comunicado. (1).

Las rutas incluyen 17 destinos en 11 países y territorios, con sus nueve aeronaves, señaló el CEO y fundador de Arajet, Víctor Pacheco. Arajet ha establecido 42 conexiones en 9 países, agrega.

Y amplía los informes de operaciones, diciendo que: trasladó en sus primeros siete meses de operatividad a más de 202,000 personas, 32,000 de ellas solo en abril pasado, cifras que la mantienen a la cabeza del transporte de pasajeros en República Dominicana. (2).

El avión

¿Qué siente el pasajero de Arajet al hacer una de sus rutas? Arajet cuenta con una flota de nueve aeronaves Boeing 737-Max 800 cada una con capacidad para 185 pasajeros.

En esas aeronaves la sensación que se experimenta es la de estar viajando en un aparato seguro y con tecnología de punta, No tiene sistema de entretenimiento ni comida servida gratis a los pasajeros, lo cual se enmarca en su criterio de bajo costo.

El vuelo es cómodo. Sus asientos mullidos. Se guardan todas las medidas preventivas. El personal es particularmente agradable y atento.

Para responder a la necesidad de comer o “picar” algo durante el trayecto, se ofertan snacks, bebidas y algunos platos calientes, de los cuales nos llama la atención que no son caros y que, en muchas de las ofertas, los precios son más baratos que los ofrece el Aeropuerto Internacional de las Américas sobre los mismos productos.

El ambiente en la cabina de pasajeros es distendido y los pasajeros, para resolver el tema del entretenimiento, usan tabletas, computadoras y celulares para disfrutar de juegos o películas.

En resumen

Salvo la incidencia del registro previo en pocos pasajeros (tema que debe ser planteado por los informáticos de Arajet), el servicio de Arajet, en el marco de una aerolínea de sus características, oferta un traslado cómodo, seguro y amigable, particularmente por el trato del personal de cabina, además de la ventaja fundamental: sus precios accesibles.

Arajet tiene por delante un excelente porvenir, dependiendo de ampliar su oferta de destinos y de las autorizaciones correspondientes.

La base de su servicio, se asienta en los criterios del fundador de la corporación de empresas de Vimenca: democratizar los servicios y hacerlo con apego a los mejores estándares.

La experiencia Arajet es satisfactoria. Altamente satisfactoria desde las perspectivas de tarifa, comodidad, seguridad y agradable y efectivo tratamiento al pasajero en cabina.