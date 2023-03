Carlos Nina Gómez lanza "Historia Imborrables (Gigantes del periodismo dominicano)"

El periodista y escritor Carlos Nina Gómez puso en circulación su más reciente obra titulada Historia Imborrable (Gigantes del periodismo dominicano).

Se trata del libro número 21 de Nina Gómez, presentado el pasado viernes en la sala Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

En el evento estuvo presente el expresidente de la República, Leonel Fernández, quien ponderó la calidad profesional del autor.

“Sé que todo cuanto escribe consiste en el interés de los lectores”, dijo Fernández.

Expresó también que enjuiciar el contenido de 308 páginas, “es un atrevimiento, pues no puedo hablar de un libro que aún no he leído, pues recibí el libro minutos antes de llegar acá y solo lo he ojeada y lo que observo, es que Nina Gómez sitúa sus textos en la época post Trujillo y por lo tanto el periodismo está vinculada a la libertad y la democracia y es en esa época que el periodismo dominicana brilla más”.

Mientras que la periodista Nexcy de León leyó la semblanza del autor de la obra, y el veterano periodista y escritor Juan Manuel García escribió elprólogo de la obra, en el que destaca la "valentía" de Nina Gómez de hacer una exquisita selección de los más sobresalientes (y talentosos) periodistas dominicanos en todas las etapas de la profesión.

"En su libro Historia Imborrable -Gigantes del periodismo dominicano- Carlos Nina Gómez rastrea sus mejores momentos profesionales para entregarnos un catálogo de virtuosos periodistas en una profesión tan complicada y difícil como es el periodismo", señaló.

Al concluir la parte protocolar de lanzamiento del libro muchos de los presentes fueron al estand donde se encontraba la pieza y lo compraron, para luego pedir al autor que se los autografiara