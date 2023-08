Este artículo cuenta la historia de un hombre que cambió el rumbo de Vietnam, seguido por muchos otros países, al ver lo invisible. Todos tendemos a olvidar o no ver lo que está justo debajo de nuestras narices. Sin embargo, esto no le ocurrió a Greig Craft, un empresario estadounidense, cuando visitó Vietnam por primera vez en 1989: "Me horrorizó ver a jóvenes muriendo y sufriendo lesiones graves en las carreteras todos los días, principalmente porque no llevaban casco".

Impulsado por el deseo de dar más significado a su vida y reconociendo que su experiencia empresarial podría marcar la diferencia, Greig comenzó su trayecto para salvar vidas.

Las lesiones por accidentes de tráfico son la principal causa de muertes y discapacidad en el mundo, con 1,3 millones de muertes anuales. También fallamos en proteger a las generaciones más jóvenes, ya que casi 220,000 niños y adolescentes de 0 a 19 años mueren cada año debido a lesiones por accidentes de tráfico. Un número impactante es que se pierde por esta razón una vida cada 24 segundos en la Tierra. Aún tenemos un tremendo esfuerzo por hacer para combatir esta crisis global a menudo olvidada. Pero Greig Craft marcó el camino y demostró al mundo que esas pérdidas eran evitables.

Comenzando pequeño

Todo comenzó en 1999 cuando Greig Craft fundó la organización sin fines de lucro AIP Foundation. "Literalmente vendí todo […] y me deshice de mis negocios. Simplifiqué drásticamente mi vida". Su primer enfoque fue promover el uso de cascos en Vietnam, con el programa "Helmets for Kids" lanzado poco después, en el año 2000. Respaldada por el ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton, esta iniciativa resultó en la distribución de más de un millón de cascos infantiles en Vietnam, Tailandia, Camboya, Nepal, África Oriental y América Latina.

Después de casi 25 años de actividad, la Fundación AIP ha trabajado en más de 30 países de todo el mundo. La Fundación AIP y el propio Greig fueron honrados durante cuatro años consecutivos desde 2019, al recibir el premio Prince Michael International Road Safety Award. Solo en 2022, más de 90 millones de personas se beneficiaron positivamente de los programas sin fines de lucro. Y todo comenzó porque Greig Craft estaba a la vanguardia de la seguridad vial y se dio cuenta de que un simple casco puede salvar muchas vidas.

"Los elementos del modelo son bastante simples. Producimos un casco 'tropical' en una fábrica de empresas sociales que emplea a personas con discapacidades". Basándose en su experiencia pasada, Greig Craft fundó inteligentemente la empresa social Protec en 2001, para producir cascos y respaldar el trabajo de la Fundación AIP. Al darse cuenta de que los cascos habituales no eran adecuados para el mercado vietnamita, Greig Craft se asoció con la Fundación Federation International de l’Automobile (FIA) para crear el primer casco asequible y tropical.

Uno de sus mayores éxitos fue la aprobación por parte del gobierno vietnamita de la ley que establece el uso obligatorio de cascos para todos los conductores y pasajeros de motocicletas en 2007. Desde 2008 hasta 2020, esta ley y el aumento resultante en la aplicación del uso de cascos en todo Vietnam han salvado 25,762 vidas; prevenido 846,476 lesiones en la cabeza; y ahorrado 6.2 mil millones de dólares en costos médicos, pérdida de producción, y dolor y sufrimiento.

"La inclusión, la diversidad y la equidad son el corazón de nuestro trabajo", resume Greig Craft. Años antes de que la RSE (Responsabilidad Social Corporativa) y el ESG (Medio Ambiente, Social y Gobernanza) estuvieran en boca de todos, Greig Craft tomó la audaz decisión de adaptar su fábrica de cascos para personas con discapacidades, y "la Fundación AIP rápidamente se convirtió en una organización liderada por mujeres, con la CEO Mirjam Sidik al mando".

Igualmente importante, los logros de Greig Craft y la Fundación AIP son el resultado de fructuosas asociaciones privadas/públicas/gubernamentales. "Para ser fuertes y efectivos en la generación de cambios positivos, todos los interesados deben unir fuerzas" es el consejo no tan secreto que a Greig Craft le encanta difundir. Porque la seguridad vial afecta todos los aspectos de nuestra vida diaria y la sociedad. Es por eso que la Fundación AIP también aborda la injusticia relacionada con el acceso a la educación, los derechos laborales, la equidad de género y los problemas ambientales.

Alineándose con la agenda global

Naciones Unidas ha establecido un ambicioso objetivo de reducir las muertes y lesiones causadas por accidentes de tránsito en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3.6. "En la Fundación AIP, más allá de la seguridad vial, nuestros programas inclusivos y específicos allanan el camino para cambios sostenibles relacionados con 11 de los 17 ODS", comparte orgullosamente Greig Craft. La organización sin fines de lucro ha aprendido de años de operaciones y ha adoptado un enfoque único y holístico, que combina cascos, educación en las escuelas, campañas de concientización , modificaciones de infraestructura e investigación.

Otro aspecto importante en una sociedad es la búsqueda de la innovación, estar en constante evolución y tener "la visión global" para ser un actor en el escenario internacional. A pocos meses de la Cumbre de ODS de las Naciones Unidas en 2023, la seguridad vial es un elemento clave para construir un futuro con ciudades saludables y sostenibles, y vecindarios habitables en todo el mundo. Es por eso que Greig Craft nunca se detiene y recientemente lanzó en Vietnam, en colaboración con la Fundación FIA, el casco ECE22 que combina las necesidades tropicales y los estándares de calidad internacionales.

Haciendo realidad su sueño en RD

Después de visitar la República Dominicana, que lamentablemente cuenta con una estadística triste de más de 100,000 víctimas mortales en accidentes de tránsito al año, Greig cree que "el modelo desarrollado en Vietnam puede ser replicable para salvar vidas y respaldar el desarrollo económico del país".

Aprender de la experiencia de Greig Craft para evitar repetir errores puede permitir que el país (con una tasa de mortalidad en accidentes de tránsito de 64.6 por cada 100,000 habitantes) alcance en menos tiempo lo que Vietnam ha logrado (30.6 por cada 100,000 habitantes). Con casi la mitad de las víctimas afectando a personas dominicanas menores de 35 años, es el momento de proteger a la población joven más vulnerable y allanar el camino para que la próxima generación alcance su máximo potencial.

En su misión de promover una movilidad equitativa, segura y sostenible para todos, Greig Craft revela: "Mi mayor sueño es expandir nuestro modelo en todo el mundo en desarrollo". En un mundo incierto, el cambio climático y la salud ocupan un lugar destacado en nuestras mentes. Y, como le gusta repetir a la comunidad vial, "nadie debe quedarse atrás".