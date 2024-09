Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tasa anual de suicidio en República Dominicana se ubica entre 6.5 y 7 por cada 100,000 habitantes, cifra por debajo de los países más desarrollados, dijo este martes el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, quien aseguró que desde el Gobierno "se implementan acciones para disminuir al máximo" estas estadísticas.

El suicidio es prevenible en el 95 % de los casos, "ya que es una expresión de una enfermedad derivada muchas veces de otras conductas como las adicciones", pero "no refleja debilidad o cobardía, sino que requiere apoyo desde las instituciones, la familia y la sociedad en sentido general", afirmó Atallah con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

La tasa media global de suicidio es de 9.49, sin embargo, esta "ventaja" estadística en República Dominicana no es razón para descuidar la repercusión del problema en el país, precisó Atallah, quien exhortó a los medios de comunicación a no destacar los detalles del suicidio en las informaciones, tales como los métodos utilizados o motivos de la acción, entre otros, porque, "sin lugar a dudas, incentivan las conductas suicidas en personas de riesgo potencial".

Aunque en ocasiones la conducta suicida no es predecible, "no se debe olvidar que toda persona que, por cualquier razón, sea considerada en riesgo de asumir una conducta de esta naturaleza, puede ser ayudada, no solamente con la intervención inicial de profesionales de la salud mental, sino principalmente a un componente preventivo que involucra a la familia, el grupo social y una educación dirigida a eliminar los mitos alrededor del acto suicida", apuntó.

El ministro precisó que la salud mental debe abordarse "sin mitos" y exhortó a brindar apoyo "a quienes estén pasando por alguna situación que lo conduzca a atentar con su vida".