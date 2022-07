Salud Pública confirma presencia de subvariantes de ómicron en RD

El Ministerio de Salud Públicaconfirmó este miércoles que en el país están circulando las nuevas variantes de la (ómicron) de SARS-CoV-2, BA.4, BA.4.1, BA.5 y la BA.5.1, las mismas no representan mayor riesgo de contagios.

El asesor de Salud del MISPAS, Eddy Pérez Then dijo que a pesar de haber una disminución de casos positivos al virus de la COVID-19, las sub variantes siguen siendo vigilantes de manera activa, aunque no representa mayor riesgo de letalidad y de hospitalización.

Sustentó que "es importante saber que este virus no tiene la misma dinámica, que las olas anteriores, de manera que hay que entender como los casos suben y a la vez disminuyen, es precisamente lo que demuestra por qué la baja en internamiento hospitalarios".

Pidió a la población a continuar con el proceso de vacunación con la dosis correspondiente por su suma importancia, ya que las misma proporcionan un aumento de niveles de protección que posiblemente no previenen la enfermedad, pero sí de protegen de una hospitalización.

En ese sentido el Ministerio de Salud Pública ante la presencia de las nuevas variantes mantiene el monitoreo permanente de la circulación del virus que causa la COVID-19 en el país.

Viruela símica

Respecto al caso sospechoso de viruela símica, la entidad señaló que en las próximas horas se informará si la persona notificada con síntomas y signos presuntivos de la viruela, está positiva o negativa.

El viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez explicó que la población no debe alarmarse por la sospecha de un caso de la viruela ya que se mantiene la vigilancia activa con todos los virus.

Indicó que el caso sospechoso fue identificado en una persona adulta, luego de ser sometida a las evaluaciones y pruebas de laboratorio correspondiente para confirmar o descartar la sospecha, se les está ofreciendo el tratamiento recomendado, luego de presentar los síntomas parecidos a los de esta enfermedad.