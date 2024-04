Your browser doesn’t support HTML5 audio

No es necesario una reforma estructural de la ley para mejorar los servicios de salud, sostiene Bernardo Matías, estudioso de la seguridad social.

Matías explicó que si se espera a que se reforme la ley para que la ciudadanía reciba mejores servicios, no se sabe el tiempo que habría que esperar para el proyecto sea sometido al Congreso Nacional, porque no se observa voluntad en el gobierno para reformar la referida legislación, ni lo propondrán los empresarios, porque no les interesa.

En su sección El Hombre de los Viernes, del programa A Partir de Ahora, de Acento TV, Bernardo Matías, identificó tres prioridades para hacer que la salud mejore para los afiliados, y la primera es reducir el gasto de bolsillo, es decir el dinero que tiene que gastar el ciudadano para cubrir los servicios e insumos que no cubren las administradoras de servicios de salud (ARS).

Propuso ampliar la cobertura del PDSS (Plan De Servicios De Salud). Esta ampliación conllevaría la inclusión de procedimientos de alta complejidad y de las nuevas tecnologías.

"Con esto se logra disminuir el gasto de bolsillos en procedimientos fuera de cobertura y el peso que tienen los planes complementarios en el sistema", precisó.

También propuso establecer un primer nivel de atención sin copago como puerta obligatoria de entrada a la red de salud.

Además, regular, estandarizar y controlar el sistema de pagos de tarifas, honorarios médicos y los copagos en los niveles especializados y subespecializados.

Estos y otros temas fueron planteados por Bernardo Matías, El Hombre de los Viernes.

