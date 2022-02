Arrancó este lunes la vacunación contra la COVID en niños de 5 a 11 años

Foto: © Mery Ann Escolástico Fecha:23/06/2021

El Gabinete de Salud, en conjunto con el Ministerio de Educación, puso en marcha este lunes la jornada nacional de vacunación en niños de 5 a 11 años y con esto abrió paso a una nueva etapa en los sistemas de inoculación colectiva en República Dominicana.

Luz del Alba Nina, madre de Luz Mari Mesa, la primera niña vacunada en la Escuela Básica Francisco Ulises Domínguez, contó que una de las razones que la motivó a autorizar la vacunación de su hija fue su bienestar.

“Decidí vacunarla porque es importante para la salud, para su bienestar y para evitar contagios”, expresó.

Al preguntarle sobre los riesgos que podría tener el fármaco en la infante, la señora indicó que confía en las vacunas y no tiene miedo a los efectos adversos que se puedan presentar.

”No, no me da miedo porque ya yo se las he puesto y todo es para su bienestar”, reiteró.

Luz Mari Mesa es parte de la población estudiantil a la que se le aplicará la vacuna Sinovac-Coronavac en las 18 regionales y los 122 distritos educativos del Ministerio de Educación.

En ese orden, la directora del área 6 del Ministerio de Salud, Karen Gómez, informó que el despliegue de los centros de vacunación en las escuelas y colegios se dividirá en dos etapa.

La primera etapa abarcará los centros de más de 200 estudiantes entre 5 y 11 años y la segunda etapa tomará los centros con menor matrícula estudiantil.

La vacunación en menores es voluntaria; requiere que los padres, madres o tutores completen un consentimiento informado y el protocolo establece que el proceso debe realizarse en presencia de los responsables de los menores.

Los niños entre 5 y 11 años que no se vacunen no deben presentar una PCR negativa para ingresar a las aulas, ya que las autoridades del Minerd aclararon que la Resolución número 0069 del Ministerio de Salud, que exige una prueba PCR a quienes no tengan ninguna dosis del biológico, solo aplica para los niños mayores de 12 años