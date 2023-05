Detención hasta el juicio para tres presuntos agresores de familiar de Macron

Los tres hombres sospechosos de haber agredido al sobrino nieto de Brigitte Macron, Jean-Baptiste Trogneux, al margen de una manifestación no declarada contra la reforma de las pensiones, han ingresado este miércoles en prisión preventiva hasta su juicio, aplazado hasta el 5 de junio. De 20, 22 y 34 años, los acusados iban a ser juzgados inicialmente en Amiens (norte de Francia) en comparecencia inmediata, en particular por violencia en grupo, pero sus abogados pidieron más tiempo para garantizar su defensa.El presidente del tribunal dictó contra ellos una prisión preventiva por "riesgo de reiteración de los hechos".La decisión se ajustaba a la petición del fiscal, Jean-Philippe Vicentini. "En democracia, hay que hablar, no se puede golpear", argumentó. "No debemos esperar a que haya una muerte en este país para que vuelva a imperar la razón".Una chica de 16 años, también procesada, será juzgada por un juez de menores "dentro de unos meses", según su abogado, Marc Blondet.

Acusados con problemas sociales

Entre los acusados, ya condenados por violencia y agresión, el más joven, Florian C., es un trabajador discapacitado a causa de su analfabetismo. El mayor, Yoan L., está bajo curatela.

"En 15 segundos, nos damos cuenta de que es necesaria una pericia psiquiátrica", declaró el abogado de este último, Ibrahima Ndiaye, en la vista. Pero rechazó una pericia psiquiátrica solicitada por el tribunal el miércoles.

"No se trata del informe de un psiquiatra, sino de que un joven sepa leer y escribir", declaró Marc Blondet, abogado del tercer acusado, Adrien F., que tiene dificultades para leer y escribir. "Podemos hablar de casos sociales.

En este caso fueron detenidas ocho personas, cuatro de las cuales quedaron en libertad el martes por la noche tras permanecer bajo custodia policial.

Nada más conocerse los hechos, voces de izquierda y derecha se alarmaron por la violencia del debate político, con Emmanuel Macron denunciando "actos insoportables e incalificables".

La víctima, Jean-Baptiste Trogneux, de 30 años, propietario de la famosa fábrica de chocolate fundada por el bisabuelo de Brigitte Macron, sufrió "una o dos costillas rotas" y "esguinces en los dedos", según su padre Jean-Alexandre.

El sobrino nieto de la primera dama regresaba el lunes a su domicilio, situado encima de la fábrica de chocolate, cuando fue "reconocido", increpado y luego agredido por varias personas que participaban en una manifestación no declarada, según su padre.

Los hechos tuvieron lugar poco después de una entrevista a Emmanuel Macron en el principal noticiero televisivo de Francia.