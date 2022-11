Un diputado, 2 alcaldes, 5 directores distritales y sus seguidores dejan PLD y siguen a Julio César Valentín

Julio César Valentín.

El diputado de la Circunscripción número 2 de Santiago, José Benedicto Hernández, los alcaldes Angolino Germosén (Tamboril) Hilario Fernández (Jánico) y cinco directores de juntas distritales, encabezan la tropa de miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que renunció a esa organización, junto al ex senador de Santiago, Julio César Valentín Jiminián.

Los directores distritales que prepararon maletas, están Nildo César, Hondo Valle, Miguel Junior Toribio, Palmar Arriba, Fermín Noesí, Hato del Yaque, Remy Peralta,El Caimito y Lisandro De la Cruzde Canca la Piedra.

Con Valentín también se han ido sus colaboradores, quienes formaban parte del Comité Central de PLD, entre estos, César Moya, José de la Cruz, Roberto Espinal, Glenn Davis Felipe Castro y Fernando Bonilla, todos de Santiago.

En el nuevo partido estarían también los regidores y vocales, José Luis Quesada, Tamboril, Mirian Encarnación, Hondo Valle, Nidia Méndez, Villa González, Yuderka Castellanos, Santiago, Giokapel Arias, Santiago, Pedro Durán, Hato del Yaque y Alejandro Álvarez Rojas de Cevicos

En la matrícula del cuadro del ex senador, estarían también los renunciantes a los comités intermedios, Apolinar Urbaez , Daniel González, Chelo Betances, César Augusto Valentin, Geronimo Bartolo, Robison Espinal, Fercaury Rojas, Joel Hernández, Yuli Salas, Miguel ventura, Miguel Sánchez, Pedro Durán y Carlos Antonio Matías.

Entre los disidentes del PLD, que siguen a Valentín, figuran los ex alcaldes, ex alcaldes y directores distritales, Willian Ventura, Jacagua, Samuel Moreno- Canca La Piedra, José Manuel Castillo- Hato del Yaque, Papo Jorge, La Canela y Marino Luciano, Hato del Yaque, así como los ex regidores Yulissa Salas- Hato del Yaque y Mayra Rodríguez, Santiago, está última ex esposa de Julio César Valentín.

También citan como como dirigentes nacionales renunciantes a Jorge Moronta, Samuel Peña, Daniel Peralta- presidente dirección Hato del Yaque, Catalina Olea Salazar, Roberto Taveras y Wandy Santos.

El ex senador y ex presidente de la Camara de Diputados, presentó su renuncia al PLD, el pasado miércoles, en un acto en Santo Domingo, alegando que estar en la organización morada, es como estar en un “cuerpo sin alma”.

Valentín expuso las razones de su renuncia en una carta de cinco páginas, no obstante, en la misiva, no se enfoca que la decisión también tiene entre sus aspectos importantes la negativa del bloque de los hoy ex peledeistas a sumarse al proyecto presencial de Abel Martínez, elegido como candidato del PLD, en la consulta del pasado 16 de octubre.

En la comunicación presentada por Valentín tampoco se hace referencia a las diferencias personales, del ex senador con el alcalde de Santiago, Abel Martínez, a quienes se he ha visto discutir en algunas actividades, como ocurrió el 08 de mayo del 2012, en una caravana de las elecciones presidencial, cuando ambos dirigentes se disputaban ir a la cabeza del recorrido en el Barrio Libertad de Santiago