19/05/2024 · 08:32 AM

Pasadas las 7:35 a.m., los ciudadanos que acudieron al Instituto Politécnico Ángeles Custodio para ejercer su derecho al voto, se quejaron porque, a pesar de la hora, no se le permite la entrada al recinto.

Un delegado de los partidos políticos, que no quiso ser identificado, indicó que el proceso aún no ha iniciado porque algunos de los delegados de la Junta Central Electoral no han llegado.

Una vez inicien las votaciones, los electores tendrán acceso en el orden de 10 féminas y 10 masculinos.

En este recinto hay 16 colegios electorales y podrán ejercer sufragio 7,308 electores.

Por otra parte, en el Liceo Benito Juárez, el proceso de votación es rápido y fluido. Las votaciones en el referido centro iniciaron pasadas las 7 a.m.

Un facilitador de la Junta Central Electoral, quien también rehusó dar su nombre, destacó el trabajo que ha estado realizando el personal de la Policía Militar Electoral, y la puntualidad de los delegados de las organizaciones políticas.

“Esperemos que el proceso continúe así de rápido, en calma y tranquilidad”, indicó.

En este recinto ubicado en Cristo Rey, hay 10,525 electores inscritos en el padrón, y funcionan 19 colegios.