Pese a las advertencias del presidente de la República, Luis Abinader, sobre suspender sin sueldo y cancelar a aquellos funcionarios que no hayan presentado su declaración jurada de bienes, once ministros y cuatro senadores aún no han cumplido.

Han transcurrido 35 días, desde que el jefe de Estado indicará durante LA Semanal que otorgaba un plazo de 15 días para realizar dicho proceso, y las medidas anteriormente mencionadas serían aplicadas si en un segundo plazo idéntico continuaba la mora.

En ese sentido, incumplen los ministros Víctor -Ito- Bisonó, de Industria, Comercio y Mipymes; Mayra Jiménez, de la Mujer; Carlos Bonilla Sánchez, de Vivienda y Edificaciones; Pável Ernesto Isa Contreras, de Economía, Planificación y Desarrollo; José Manuel Vicente, de Hacienda; Roberto Álvarez, de Relaciones Exteriores; Milagros Germán, de Cultura; David Collado, de Turismo y Luis Miguel De Camps, de Trabajo.

También Deligne Alberto Ascención Burgos, de Obras Públicas y Comunicaciones y Victor Atallah, de Salud Pública.

Asimismo, los senadores Carlos Manuel Gómez Ureña (Espaillat), Dagoberto Rodríguez Adames (Independencia), Ramón Rogelio Genao Durán (La Vega) y Secundino Velazquez Pimentel (Pedernales).

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 311-14 los funcionarios públicos obligados a declarar

tienen que presentar, dentro de los treinta días siguientes a su toma de posesión, la declaración jurada de los bienes que constituyen su patrimonio y el de la comunidad conyugal.

El referido plazo de Ley venció el pasado lunes 16 de septiembre.

A diferencia del mandatario, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, manifestó que no hubiese sido flexible porque "el plazo ya estaba dado… todos nosotros ya somos grandes y tenemos que ser responsable para que en el tiempo debido haber presentado nuestra declaración jurada".