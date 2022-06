Olivares dice PLD y FP quieren aparentar lo que no son y están desenfocados

Eddy Olivares.

El vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno y Coordinador Ejecutivo de la Presidencia de esa organización, Eddy Olivares, afirmó que los opositores PLD y FP quieren aparentar lo que no son, y están desenfocados en sus ataques al gobierno del presidente Luis Abinader.

Declaró que no le sorprende que los partidos Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana no hayan estado en el nivel adecuado como organizaciones opositoras, porque no han sido propositivos.

Sostuvo que los peledeístas y leonelistas luego de haber salido de un ejercicio de 20 años en la dirección del país quieren dar la apariencia de que son diferentes, que son partidos recién creados y que nada tienen que ver con sus actuaciones como responsables de los peores desmanes en la administración pública.

Dijo que el PLD y FP han actuado vaticinando catástrofes en la sociedad dominicana, para dar la apariencia de que las mismas son consecuencias de que quien gobierna es el PRM y el presidente Luis Abinader, echando a un lado que por primera vez en la historia un presidente recibe el país en Estado de Emergencia, con toque de queda, con la economía destruida y en medio de una pandemia que atemorizaba a todo el mundo.

Fue precisamente este gobierno, dijo, el que tomó las riendas y orientó la recuperación y el bienestar de la sociedad frente a la tragedia del Covid y la guerra en Ucrania. “Ellos actúan ahora como si nunca hubieran estado en el gobierno”.

Olivares dijo que los opositores se negarán a aceptar las propuestas de reformas del gobierno y del PRM, incluyendo la Constitución de la República, porque prefieren quedarse en el pasado y no dar el paso al frente hacia la modernización. Valoró la decisión del gobierno de auspiciar la independencia del Ministerio Público, que según el abogado y dirigente del PRM, “es absolutamente independiente del gobierno y del PRM”.

Dijo que con la juramentación de los dirigentes electos en la convención del PRM se produjo un ambiente del inicio de la preservación del poder por el PRM en el 2024. Expresó que se sentía el apoyo al liderazgo de Luis Abinader, y sólo confirmó que el presidente será precandidato a la presidencia de la República en la decisión que tomará el PRMN para las elecciones del 2024.

El PRM a partir de ahora irá a las calles a integrar la ciudadanía en las actividades de ese partido, y que desde ya está abierto el proceso de inscripción de nuevos miembros, para tener una conexión permanente con la sociedad. Negó que se pretenda utilizar los recursos estatales en las actividades proselitistas del partido de gobierno.

Según Olivares el PRM es un partido policlasista, socialista democrático , que trabaja por los intereses del pueblo y que mantiene la idea lanzada por José Francisco Peña Gómez de primero trabajar por la gente.

Anunció la creación de una escuela de formación política y administrativa que llevará el nombre de Ivelisse Prats Ramirez. Saludó la elección del izquierdista Gustavo Petro como presidente de Colombia, y dijo que la elección de la diputada a la Asamblea Nacional Francesa, Eléonore Caroit, es un paso importante para los dominicanos, La felicitó y dijo que era una excelente ciudadana, joven, y que eso proyectaba positivamente a la República Dominicana.

Eddy Olivares fue entrevistado por el periodista Fausto Rosario Adames, en el programa ¿Y tú…qué dices? que se transmite todos los días por AcentoTV