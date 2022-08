Maritza exige a cúpula que dirige Danilo que no imponga candidatura en PLD

Maritza Hernández.

La aspirante presidencial Maritza Hernández exigió a la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), liderada por Danilo Medina, que no imponga candidatura, porque sería un obstáculo para poder ganar las elecciones de 2024.

La aspirante presidencial reclamó que se permita que la elección de la candidatura presidencial de esa organización se lleve a cabo en libertad y sin favoritismos.

La aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Maritza Hernández, demandó a la cúpula de esa organización política y a "todos los actores" que inciden en la organización del próximo proceso interno del 16 de octubre a "obrar de manera neutral y sensata".

En el PLD compiten por la candidatura presidencial Maritza Hernández, Karen Ricardo, Margarita Cedelo, Luis de León, Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez.

Consideró que solo de esa manera se podría garantizar el "éxito" de la elección de la próxima candidata o candidato del PLD para la Presidencia de la República.

Hernández, miembro del Comité Central del PLD, consideró que si la "cúpula" que encabeza por el expresidente Danilo Medina "señala" una de las precandidaturas “le estaría haciendo un falso servicio a la sociedad dominicana y al PLD”.

A su juicio, un proceso interno parcializado que resulté en una imposición afectaría "considerablemente" al PLD.

“Se siente un sabor dulce cuando eliges con libertad y no te dicen: ve a apoyar a tal. Porque a veces no te gusta y no haces el trabajo, no das el cien por ciento, y la política es pasión”, dijo.

Maritza Hernández señaló que lo más sano para la institucionalidad y democracia interna del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es que sus miembros escojan libremente al candidato de su preferencia, sin ningún tipo de interferencia.

Manifestó que el momento de recomposición, entusiasmo y unidad partidaria que se vive a lo interno de esa organización no debe ser perturbada por ninguna clase de inconducta y comportamiento nada democrático.

Argumentó que de imponerse una candidatura, el PLD sufriría un duro golpe a sus posibilidades de recomponerse y alcanzar el poder en las próximas elecciones del 2024.

