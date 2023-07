El sector empresarial dominicano enfatizó este jueves la necesidad que tiene el país de revisar y adaptar a la actualidad la Ley Electoral, con miras a que el dinero ilícito entre a financiar campañas electorales, y que los candidatos a posiciones políticas con “cola que les pisen” no sean postulantes.

En ese sentido, el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) Julio Virgilio Brache, dijo que el sector empresarial siempre está pendiente al cumplimiento de la ley, al tema de la seguridad jurídica y todo lo que implica el cumplimiento de la Ley Electoral.

“La Ley Electoral por lo que vimos y estuvimos revisando ayer, no hay un impedimento legal para aquellas personas que estén sub judice, entonces nosotros como Asociación de Industria, lo que vemos es el cumplimiento de ley. Lo que si deseamos es que esa ley sea revisada, de manera que los candidatos a posiciones políticas y como debe ser en todos los países no tengan cola que pisarles, y mucho menos en el aspecto legal, ósea, que nosotros a lo que abogamos y motivamos es por un cambio en la ley, de manera que esas situaciones no se produzcan o puedan producirse en el futuro”, destacó Brache.

El empresario calificó de productiva la reunión que sostuvieron los empresarios el miércoles con los jueces de la Juta Central Electoral (JCE) para manifestarles todas las inquietudes que tienen como industria y sector empresarial, “y una de ellas fue precisamente esa, cómo evitar que el dinero ilícito entre a financiar campañas electorales, por lo cual ya la Junta Central Electoral y la ley lo prevé estar muy atenta a que esas eventualidades no sucedan”.

Brache se rfirió al tema luego de participar en la conferencia sobre el Análisis Ciclo de Vida de Producto (ACV) dictada por Ileana Rojas, gerente de Medioambiente de Gerdau Metaldo. El evento se realizó en el marco del Encuentro Industrial que organiza la AIRD y que contó con la participación de representantes de diferentes sectores y empresas asociadas.