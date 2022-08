Leonel Fernández cuestiona independencia del Ministerio Público

Leonel Fernánder líder de FP.

El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, cuestionó este miércoles la independencia del Ministerio Público destacada por el presidente Luis Abinader como un logro de su gobierno y aseveró que “si la justicia es independiente, no es un mérito del Poder Ejecutivo”.

“Yo a veces me cuestiono si existe un Ministerio Público independiente del gobierno. ¿Por qué la lucha contra la corrupción no es un mérito del Ministerio Público y lo es del gobierno? O es independiente o no lo es. Y si es independiente, se separa del gobierno y el mérito no es del gobierno, es del Ministerio Público que es independiente”, expresó.

Esta respuesta surge ante las declaraciones del presidente Abinader, quien afirmó ayer que “siempre hemos demandado un Ministerio Público y una justicia independiente y hoy ya son un hecho”.

#FPComunica | [VIDEO 🎥] Dos años de picazos, exageraciones, mentiras y promesas incumplidas define #FuerzaDelPueblo actual gestión de gobierno pic.twitter.com/qGC7JwdVCT — @Fuerza del Pueblo (FP) (@FPcomunica) August 17, 2022

Ante las críticas del mandatario a la oposición por comparaciones presupuestarias con relación a obras de infraestructura, el dirigente político aseguró que no se pueden comparar “mitos con realidad”.

“Tienen que realizar obras, presentarlas y luego discutimos, no podemos discutir contra lo que no existe”, puntualizó.

En críticas a la administración del Partido de la Liberación Dominicana, Abinader, en su discurso, comparó la inauguración de tres recintos académicos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)con lo que se construyó el edificio de estacionamientos en la sede de la casa de altos estudios.

Además de que la ampliación del Metro de Santo Domingo le está costando 25 % menos por kilómetro al gobierno.

Ante esto, Fernández reiteró que como esas obras no se han finalizado, “solo están en la cabeza del presidente”.

Fuerza del Pueblo calificó este miércoles a la actual gestión como “dos años de picazos, exageraciones, mentiras y promesas incumplidas”.

“Al cumplirse el segundo año de su gestión administrativa, el gobierno del PRM se ha caracterizado por hacer anuncios grandilocuentes; exagerar sus pocas realizaciones, presentándolas como referentes mundiales y organizar escenarios mediáticos para dar picazos de proyectos que luego no se ejecutan”, destacó el exgobernante