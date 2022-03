Juan Miguel Pérez ve necesario élites cesen en el ejercicio del poder

Juan Miguel Pérez.

La sociedad dominicana necesita una reforma de su vida política e institucional, para que la tradicional estructura de poder cese en su conducción y dominio, y se produzca una democracia verdadera, una profunda reforma que incluye la presencia de los ciudadanos de la base en el ejercicio del poder, desde local hasta lo nacional, dijo el sociólogo Juan Miguel Pérez.

Explicó que en el país se habla de reformas económicas sociales e institucionales pero no se entiende la dimensión que ese reclamo tiene. Aquí se estableció el Consejo Económico y Social (CES) para debatir los grandes temas, pero en realidad es para el debate de una élite, que él denominó “el símbolo de la República agripiniana”, en donde se concerta entre las élites y a espaldas del pueblo dominicano.

Explicó que la forma de comenzar a democratizar es abrir los concejos de gobiernos locales, en los ayuntamientos, para que sesionen en horas no laborables y permitan la participación del pueblo. Eso sería un gran cambio, dijo Juan Miguel Pérez.

Expresó que los cambios no se notan en la sociedad dominicana, y que en este momento el presidente Luis Abinader tiene buenas intenciones y realiza esfuerzos para producir cambios, pero su entorno no lo favorece, porque hay muchas personas con agendas particulares. “El pueblo está ávido de democracia, no del PRM”, explicó el cientista social.

Juan Miguel Pérez fue entrevistado por el periodista Fausto Rosario Adames, en el programa ¿Y tú…qué dices?, que se divulga todos los días en horas de la noche en AcentoTV